【欧州CLリーグフェーズ第5節】(パルク デ プランス)パリSG 5-3(前半1-1)トッテナム<得点者>[パ]ビティーニャ3(45分、53分、76分)、ファビアン・ルイス(59分)、ウィリアム・パチョ(65分)[ト]リシャルリソン(35分)、ランダル・コロ・ムアニ2(50分、72分)<退場>[パ]リュカ・エルナンデス(90分+3)<警告>[ト]ルーカス・ベリバル(45分+2)観衆:47,574人