今回ご紹介するのはダイソーで購入したキッチン便利グッズ！水切りラックの中でお皿が重なってしまって、なかなか乾かないというプチストレスを解消してくれるスグレモノです。家にある水切りかごに後付けするだけで、一気に快適度アップ。実際に使ってみたので、使用感をお伝えします。ぜひ参考にしてみてくださいね♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：水切りスタンド価格：￥110（税込）サイズ（約）：縦177mm×横46〜60