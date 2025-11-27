ダイソーで、かなりお得な商品を発見しました。アパレルブランドなどでは1,000円以上するようなハンドストラップが、なんと220円で販売されていたんです！ボリュームたっぷりのチュール素材が使われた、存在感のあるとっても可愛いデザイン♡これは早々に売り切れてしまいそうです…！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ハンドストラップ（チュール、シート付き）価格：￥220（税込）サイズ（約）：全長35cm販売ショッ