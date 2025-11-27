キッチンの棚まわりを見渡して、「ここにもう少し余裕があればいいのに…」と思ったこと、ありませんか？そんな小さな悩みにすっと寄り添う収納アイテムをセリアで見つけました！棚板に差し込むだけで、デッドスペースがちょっとした収納に早変わり。置き場所に困りがちなまな板をスッキリと置いておけます。【詳細】他の記事はこちらスペースを有効活用してスッキリ収納できる！セリアの『シートまな板用 ハンギングワイヤーラッ