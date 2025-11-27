ダイソーをパトロールしていると、キッチングッズ売り場でとっても可愛いタイマーを発見しました！お洒落な雑貨屋さんに置いてありそうなレベルで、これがダイソーで買えるなんてスゴイ時代になりました。デザイン性はもちろん、電池不要で直感的に操作できるので使い心地も◎見かけたら即買い推奨の便利グッズですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：アナログキッチンタイマー（コーヒー牛乳）価格：￥550（税込）販売