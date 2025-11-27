モデルの畑野ひろ子（50）が26日、自身のインスタグラムを更新。夫で元サッカー日本代表の鈴木啓太氏（44）との夫婦ショットを披露した。今月23日に50歳の誕生日を迎えた畑野。当日、鈴木氏らが企画し、友人たちを集めたサプライズパーティーが開かれたことを明かしていた。畑野は「50歳のサプライズを、半年以上かけて準備してくれていた主人に心から感謝」と夫婦ショットを披露。「忙しいはずなのに…いつ準備してたの！？