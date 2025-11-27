BE:FIRSTの映画第3弾として、初のワールドツアーに密着した映画『BE:the ONE -START BEYOND DREAMS-』が2026年2月6日より全国公開されることが決定した。デビューから初の全国ツアーまでの軌跡を追った第1弾『BE:the ONE』、初の東京ドーム公演1日目に密着した第2弾『BE:the ONE -MEANT TO BE-』に続く本作。アジア、ヨーロッパ、北米など全12都市を巡るBE:FIRST初となるワールドツアー＜Who is BE:FIRST?-＞に完全密着したドキュ