大阪12月限ナイトセッション 日経225先物50120+440 （+0.88％） TOPIX先物3383.5+16.5 （+0.49％） シカゴ日経平均先物50110+430 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 26日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇。11月のシカゴ購買部協会景気指数（PMI）が市場予想を下回ったほか、新規失業保険申請件数は予想外に減少したものの、失業保険の継続受給者数は高水準