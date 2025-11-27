BE:FIRSTの映画第3弾『BE:the ONE -START BEYOND DREAMS-』が、2026年2月6日より全国公開されることが決定。あわせてティザービジュアルと特報が解禁され、BE:FIRSTとプロデューサー・SKY-HIからのコメントも到着した。【写真】『BE:the ONE -START BEYOND DREAMS-』ムビチケ特典も公開本作は、アジア、ヨーロッパ、北米など全12都市を巡る、BE:FIRST初のワールドツアー「Who is BE:FIRST?-」に完全密着したドキュメンタリー映