『花より男子』の神尾葉子が原作・キャラクター原案・脚本を手がける完全新作アニメーション、Netflixシリーズ『プリズム輪舞曲』が、2026年1月15日よりNetflixにて世界独占配信されることが決定。あわせて、夢と希望と恋の予感ただよう予告編とキーアートが解禁された。【動画】恋の予感漂う『プリズム輪舞曲』予告映像本作は、ロンドンを舞台に贈る大貴族と留学生の青春ラブストーリー。WIT STUDIOがアニメーション制作を手