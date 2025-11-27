アメリカ・カリフォルニア州で、チャットGPTが16歳の息子の自殺を助長したとして両親がオープンAIなどを訴えている裁判で、同社は25日、自殺はチャットGPTが原因ではないと反論しました。この裁判はカリフォルニア州で、16歳の息子が自殺したのはチャットGPTが不適切な回答を示したためだとして、両親が開発元のオープンAIやサム・アルトマンCEOを訴えているものです。オープンAIは25日、「自殺はチャットGPTが原因ではない」とす