メガネをかけていると地味〜にストレスになるのがズレ。少し下を向くと落ちてきて、そのたびに位置を調整して…と面倒ですよね。そこでおすすめしたいのが、メガネストッパー。なんとセリアで110円（税込）で購入できるんです。今回は2種類購入してきたので、ぜひお買い物の参考にしてみてくださいね♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：メガネストッパー ラウンド 4P 12mm／メガネストッパー はめ込みタイプ価格：各￥110