ダイソーをパトロールしていると、モバイルグッズ売り場で衝撃の出会いがありました…！なんと、Francfrancで売っていそうなチュール素材のスマホショルダーが、￥330（税込）で販売されていたんです。本家と比べてもかなりお安く、クオリティの高さにもビックリしました。早速ご紹介していきます♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ショルダーストラップ（チュール、シート付き）価格：￥330（税込）紐（約）：全長120cm