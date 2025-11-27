カジュアルで普段づかいしやすく、トレンド感アップも狙えるジーンズ。穿き心地の良さを重視するなら、ストレッチ性のあるアイテムを選んでみて。そこでおすすめしたいのが、【しまむら】でゲットできる「ホッとデニム」。伸びの良い素材で楽ちんなのはもちろん、裏起毛仕様だから防寒も叶いそう。しまむら好きのインフルエンサー@aiii__13kさんも「とにかく伸びる」「ほぼ毎日穿いてた」と絶賛しているので、ぜひ冬に