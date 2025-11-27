高市早苗首相の台湾有事介入を示唆する発言で中国と葛藤を深めている日本が、ドナルド・トランプ米国大統領から公開の場で明確な支持が示されていないことに懸念を示している。トランプ大統領が習近平中国国家主席と電話会談を行い、その後高市首相とも電話会談を行ったものの、台湾問題についての公的な言及がなかったためだ。26日、時事通信によれば、トランプ大統領は25日（現地時間）、専用機内で記者団に対して高市首相との電