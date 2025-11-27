韓国型ロケット「ヌリ号」が4回目の打ち上げに成功した。2010年3月に独自の技術を基盤にロケット開発事業に着手した韓国宇宙産業界は15年8カ月ぶりに民間が主導する「ニュースペース時代」に進入することになった。韓国宇宙航空庁と韓国航空宇宙研究院によると、全羅南道高興郡（チョンラナムド・コフングン）の羅老（ナロ）宇宙センターで27日午前1時13分に打ち上げられたヌリ号は18分25秒間の飛行を無事に終えた。当初打ち上げ時