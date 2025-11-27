「ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２６日、グランドプリンスホテル新高輪）広島の小園海斗内野手（２５）が首位打者賞、最高出塁率者賞の２部門で表彰された。来季はリーグ優勝を果たしてのタイトル獲得を誓い、来年３月に控えるＷＢＣでドジャース・大谷翔平投手（３１）との共闘にも夢を膨らませた。スポットライトと大きな拍手を浴び、小園は堂々たる足取りでステージへと歩