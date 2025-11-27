けさ早く、東京・足立区で2階建ての住宅が燃える火事があり、この家に住む女子中学生と連絡が取れていないと言うことです。午前4時20分頃、足立区西新井本町で「2階から火が見える」と119番通報がありました。消防車など35台が出動し消火にあたり、火はおよそ3時間後に消し止められました。この火事で2階建て住宅、およそ166平方メートルが全焼しました。この家には家族5人が住んでいたということですが、女子中学生と連絡が取れて