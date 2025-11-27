コメの価格がいまだ高騰しているのに、大増産せず、また価格にも介入しないと発言した鈴木憲和農水相に批判が集まっている。しかし、現役農家のSITO.さんは「コメは需要に応じて生産しなくては価格の大暴落を招き、離農の原因になる。また価格は市場原理に任せる必要があるため、鈴木農水相が間違っているわけではない」という――。写真提供＝共同通信社鈴木憲和農相、2025年10月23日撮影、農水省 - 写真提供＝共同通信社■物議を