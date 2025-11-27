愛知県在住の30代女性・Kさんは高校時代に不審者に遭遇したことがある。【プレイリスト】音声で聞く体験談あまりにもおそろしい体験だったが、運よく近くに人が居て......。＜Kさんからのおたより＞高校生時代、お昼に体調不良で学校を早退した日の話です。ひとりで駅に向かう途中、不審者に遭遇しました。「動くな、刺すぞ」と脅され、恐怖で身体が固まってしまい......。坂道の下にサラリーマンが居て...しかしその時、坂道を下