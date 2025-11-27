「チームをうんざりさせるリーダー」と「好かれるリーダー」には、“決定的な違い”があります。じつは、「良かれと思ってやっていること」が、チームのメンバーを疲弊させ、やる気を奪っているのです。では、その行為とは？ それを指摘してくれるのが、400以上のチームを見た専門家が「仲間と協力するのがうまい人の特徴」をまとめた書籍『チームプレーの天才誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること』（沢渡あまね・