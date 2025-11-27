バブル期前後に流行を生み出したクリエイターグループ「ホイチョイ・プロダクションズ」が原作を担当して制作された"ホイチョイ・ムービー3部作"。1987年公開の「私をスキーに連れてって」、1989年公開の「彼女が水着にきがえたら」に続いて公開された第3弾が、1991年の「波の数だけ抱きしめて」だ。それまでのスポーツ路線からノスタルジー志向に転じ、1982年の大学生の恋愛群像を切なく描いた本作は、中山美穂、織田裕二、松下由