地域の魅力をデザインに込めた図柄入りナンバープレートは、走るだけでその土地の個性を発信できる特別な存在です。力強さや洗練された雰囲気、自然の美しさなど、地方ごとにまったく異なる表情を持ち、思わず見入ってしまうデザインも少なくありません。All About ニュース編集部では、2025年11月13〜14日、全国の10〜70代の男女250人を対象に、「地方版図柄入りナンバープレート（北海道・東北・関東地方）」に関するアンケート