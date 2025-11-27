俳優の松井玲奈さんは11月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。“うちのお姫様”とのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】松井玲奈＆「うちのお姫様」「画面いっぱいに可愛いがつまってる」松井さんは「うちのお姫様、好きすぎて滅！です」とつづり、4枚の写真を投稿。愛猫を優しくなでる様子が写っています。松井さんは幸せそうな笑みを浮かべており「お姫様」にすっかりメロメロなようです。撫でられて気持ちいい