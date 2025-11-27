関メディ・井戸総監督が語る野球留学の価値…芽生える「感謝」と「自立心」中学卒業と同時に生まれ育った故郷を離れ、寮生活を送る――。高校年代で“野球留学”することによってどんな効果が生まれるのだろうか。兵庫県にある中学硬式野球の強豪「関メディベースボール学院」の井戸伸年総監督は「いろいろな考え方があると思いますが、どんどん行ったらいいと思います」と背中を押す。野球の技術向上だけでなく、人間的な成長も