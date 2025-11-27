簡単おいしい冬のあったか料理というと「鍋」が定番ですが、鍋つゆの準備ですら手間と感じることも。そこでぐっちさん（@gucci.tckb）がおすすめするのは「蒸籠蒸し」。お好みの食材を蒸籠に詰め込んで蒸し、タレをかけたら完成です。食べれば身体が温まって、ビールがすすんじゃいますよ。鍋より手軽なのも嬉しいポイントです！寒い日におすすめ！鍋より手軽なあったか料理こんにちは！ぐっち（@gucci.tckb）です。11月も終わりが