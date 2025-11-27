発信しても期待したほどに「見てもらえない」「読んでもらえない」「選んでもらえない」――。これらの原因は中身ではなく、「最初の言葉」にあるかもしれません。タイトル、見出し、キャッチコピー、件名、商品・サービス名称、SNSの投稿・やり取りなど、中身を詳しく見てもらう前に相手の目に触れる短い言葉が、その後の反応を左右することがあるのです。伝わりにくい典型例が専門用語や業界用語、カタカナ言葉。Web編集者として