¥Ó¥¯¥¿ー¡ÖWOOD master(HA-FW5000T)¡× ¥Ó¥¯¥¿ー¤Î´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥é¥°¥·¥Ã¥×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥â¥Ç¥ëÌ¾¤Ï¡ÖWOOD master(HA-FW5000T)¡×(41,800±ß)¡£WOOD¥·¥êー¥º¤ËÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÌ¾Á°¤«¤é¤âÌÀ¤é¤«¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¸Æ¾Î¤È¸À¤¨¤ë¡£ ¥Õ¥é¥°¥·¥Ã¥×¤Îºþ¿·¤Ï¡¢2021Ç¯¤Î¡ÖHA-FW1000T¡×°ÊÍè¡£Á°ºî¤ò´ð½à¤È¤·¤¿´üÂÔÃÍ¤Ï¹â¤¯¡¢¤½¤Î´ð½à¤ò¤É¤¦¾å²ó¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Î¤«¡© ÁáÂ®¡¢³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤¿¡£