私はナオコ。ひとり娘のアイカが入籍を事後報告したことに、大きなショックを受けました。結婚相手のヒロトくんとは同棲の報告に来たときに一度顔を合わせただけです。ヒロトくんに結婚の正式な挨拶をさせようと、アイカに電話をかけました。「ヒロトくんに挨拶を」と言うと、アイカはなぜかため息。「そういうところが無理。昔から嫌だった」と告げられてしまったのです。そして「もう私たちに関わらないで」と言われ、アイカに電