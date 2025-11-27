けさ（27日）香川県多度津町のアパートで火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。 きょう午前4時40分ごろ、多度津町道福寺の木造2階建てアパートで火事だと近くに住む人から消防に通報がありました。 火は約2時間後に消し止められましたが、木造2階建てアパートの1室が焼け、焼け跡から1人の遺体がみつかりました。 警察は見つかった遺体の身元の確認を進めるとともに火事の原因を調べています。