＜JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ事前情報◇25日◇宮崎カントリークラブ(宮崎県)◇6543ヤード・パー72＞10月の「樋口久子 三菱電機レディス」で初優勝を挙げた仲村果乃に、ミズノからトロフィーが贈られた。【写真】“リコーカラー”全開！ 河本結の鮮烈コーデそれはアイアンのヘッドがついた、美しきトロフィー。実はこれ、ミズノが取り組んでいる同社製品を使用し優勝した選手に贈られるもの。仲村は『JPX 923 FOR