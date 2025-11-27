＜カシオワールドオープン事前情報◇26日◇Kochi黒潮カントリークラブ（高知県）◇7375ヤード・パー72＞元メジャーリーガーで“平成の怪物”として知られる松坂大輔が、主催者推薦で国内男子ツアーに出場する。これまで国内下部ツアーには、昨年の「太平洋クラブチャレンジトーナメント」と「PGM Challenge」（いずれも予選落ち）に出場しているが、レギュラーツアーは今回が初となる。【写真】平成の怪物・松坂大輔記念すべき