お笑い芸人の青木さやかが15日、YouTubeチャンネル『バタやんちゃんねる』にゲスト出演。がんを経験してからの“変化”を語った。青木さやか○病気をきっかけに「生き方を変えよう」2017年に肺腺がんと診断され、手術を受けた青木。「病気になって自分の考え方は変わったか?」と聞かれると、「はじめて“死ぬかもしれない”と思って、過去のことを反省した。特に、親と仲悪かったから、“親にひどいこと言ったな”とか。“この人を