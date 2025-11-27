¿Íµ¤¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÎÃÓ±ÊÉ´¹ç¡Ê29¡Ë¤¬27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ö¥ë¡¼¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¡Ú¤ªÃÎ¤é¤»¡Û2026Ç¯1·î9Æü¡Á1·î11ÆüËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¡ØVELENO&GarageÎÏ¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥Ö¥ë¡¼¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡Öº£²ó¤Ç3²óÌÜ¤Î¥Ö¡¼¥¹¤µ¤ó¤Ç¤¹ËèÇ¯¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹ÁÇÅ¨¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤­¤ë¤Î¤¬