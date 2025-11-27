元NMB48で歌手の白間美瑠（28）が27日までに自身のインスタグラムを更新。写真集のオフショットを公開した。「白間美瑠写真集『MERCI』街並みも現地の方もあたたかくて、懐かしい感じ突然の雨も素敵っオフショットまだまだあります」とつづり、ベトナムで撮影した写真集のオフショットをアップした。この投稿にフォロワーらからは「可愛いオフショットありがとう」「本当に写真全部可愛いすぎる！！！」「やばっ可愛す