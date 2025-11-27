【その他の画像・動画等を元記事で観る】なとりのYouTube LIVE「フライデー・ナイト」の放送内にて来年2026年の1月21日に2nd Album『深海』がリリースされることが解禁された。なとりは前作、『劇場』を2023年12月にリリースしており、およそ2年ぶりのアルバムリリースとなる。収録曲は新曲を含む計18曲とかなりのボリュームになっている。また、収録曲にはバイラルヒット中の楽曲「プロポーズ」の他、2026年1月より放送開始される