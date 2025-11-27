ローソンは2025年11月28日から、ポケモンカードゲーム MEGA ハイクラスパック「MEGAドリームex」（1パック10枚入り・550円）を販売します。11月28日発売予定の「MEGAドリームex」は、「メガカイリューex」や「メガジビルドンex」「メガリザードンXex」が収録されているシリーズです。朝7時から販売店頭での取り置きや予約はできません。各店舗朝7時から販売、28日〜30日の購入可能数は"最大10パックまで"となっています。なお、店