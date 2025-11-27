▼福岡県（福岡管区気象台・２７日５時）【福岡地方】くもり時々雨【北九州地方】くもり時々雨【筑豊地方】くもり時々雨【筑後地方】くもり時々雨▼佐賀県（佐賀地方気象台・２７日５時）【南部】くもり後一時雨【北部】くもり後一時雨▼長崎県（長崎地方気象台・２７日５時）【南部】くもり後一時雨【北部】くもり後一時雨【壱岐・対馬】くもり一時雨【五島】くもり▼熊本県（熊本地方気象台・２７日５時）【熊本地方】くもり後一