「グラビアオブザイヤー2024」を受賞したモデルの斎藤恭代（29）が26日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。祖父母が相次いで亡くなったことを報告した。祭壇の前に正座する写真とともに「心の整理がつきましたので、皆さんにご報告させていただきます」と切り出すと、「おじいちゃんが亡くなり、その3日後におばあちゃんも旅立ちました」と祖父母を相次いで失ったことを明かした。「生前の2人は本当に仲が良く、支