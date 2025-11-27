再審（＝裁判のやり直し）の制度の見直しに向けて法制審議会の部会で議論が続く中、袴田巌さんの姉・ひで子さんは「巌が頑張ってきたことを人間として考えてほしい」と訴えました。【映像】強く訴える袴田さん再審制度を巡っては、再審開始の決定後に検察官による不服申し立てを禁止する必要性などについて、法制審議会の部会で意見が割れています。「これでは巌は何のために47年7カ月拘置所に入っていたのかわかりません」「