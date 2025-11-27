【本日の見通し】米感謝祭で様子見ムード 本日は米感謝祭で米国市場が休場、金曜日は再開するものの、ブラックフライデーでもあり、連休をとる参加者が多く、米国市場は取引が閑散となることが多い。こうした状況から今日は様子見ムードが広がりそう。 ドル円は１２月の米利下げ期待が広がったこともあって、東京市場で155円台を付ける動きも、その後反発し、156円70銭台を付けた。高値から