絶滅のおそれがある野生生物の国際取引を規制する「ワシントン条約」の締約国会議で、ニホンウナギなどの取引に規制を加える提案の採決が27日行われます。提案が採択されれば、ウナギの価格が高騰する可能性がありますが、情勢は不透明です。ウナギをめぐっては、すでにヨーロッパウナギがワシントン条約に基づき、国際取引の規制対象となっています。EU＝ヨーロッパ連合などは、ニホンウナギなどの資源量が著しく減少しているうえ