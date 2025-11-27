２６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円４７銭前後と前日と比べて４０銭強のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８１円４３銭前後と同９０銭程度のユーロ高・円安だった。 この日に米労働省が発表した前週分の新規失業保険申請件数は前の週から６０００件減の２１万６０００件と７カ月ぶりの低水準となり、米商務省が発表した９月の耐久財受注は前