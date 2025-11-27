チャンピオンズリーグのリーグフェーズ、チェルシー対バルセロナが現地11月25日に行なわれた。これまで幾多の名勝負を演じてきた両クラブの対戦。今回は、２人の「18歳」に注目が集まった。ひとりは、バルセロナのラシン・ヤマル。もうひとりは、チェルシーのエステバンである。試合前、英BBC放送は「天才ティーンエイジャーの対決」と伝えていた。2007年７月生まれのヤマルは、バルセロナの下部組織出身。24年のEUROでスペ