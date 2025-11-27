待望の一発が大一番で飛び出した。現地11月26日に開催されたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第５節で、絶好調のアーセナルが、伊藤洋輝が所属するバイエルンとホームで対戦。３−１で全勝対決を制し、唯一の開幕５連勝を達成した。決勝点を挙げたのは、ノニ・マドゥエケだ。１−１に追いつかれて迎えた69分、今夏にチェルシーから加入したイングランド代表FWは、途中出場直後のリッカルド・カラフィオーリのクロスに上