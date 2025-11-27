高市早苗首相の台湾をめぐる発言に中国が反発し、日中関係が悪化する中、中国のSNS・小紅書（RED）に「今もまだ日本に残っている？。言ったらののしられるかもしれない」と題する在日中国人による文章が投稿され、反響を呼んでいる。日本で仕事をして2年になるという投稿者は、「最近、ネット上で多くの感情的な言論を目にするが、正直に言って私は逆に（そうした言論を）見れば見るほど冷静になっている」と言及。「感情は感情。