BE:FIRSTの映画第3弾として、初のワールドツアーに密着した映画『BE:the ONE -START BEYOND DREAMS-』が、2026年2月6日より全国公開決定。ティザービジュアルと特報が解禁、BE:FIRSTとプロデューサーのSKY-HIからコメントが到着した。 ■初のワールドツアー『Who is BE:FIRST?-』に完全密着 本作は、アジア、ヨーロッパ、北米など全12