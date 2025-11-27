― ダウは314ドル高と4日続伸、12月の利下げ期待が下支え、ハイテク株が買われた ― ＮＹダウ 47427.12 ( +314.67 ) Ｓ＆Ｐ500 6812.61 ( +46.73 ) ＮＡＳＤＡＱ 23214.69 ( +189.10 ) 米10年債利回り3.996 ( -0.002 ) ＮＹ(WTI)原油 58.65 ( +0.70 ) ＮＹ金 4202.3 ( +25.0 ) ＶＩＸ指数17.19 ( -1.37 ) シカゴ日経225先物 (円建て)50110 ( +430 ) シカゴ