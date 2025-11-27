アップルの「折りたたみiPhone」が2400ドル（約37万円※）で発売されると、海外アナリストが報告しています。また、量産の準備も順調に進められているようです。 ※1ドル＝約156円で換算（2025年11月26日現在） ↑デラックスになりそうな空気が漂う（画像提供／Google Gemini／Nano Banana）。 アナリストのアーサー・リャオ氏によれば、アップルは折りたたみiPhoneに高級部品を採用する予定とのこと。結果的にディスプレ