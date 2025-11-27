【モデルプレス＝2025/11/27】乃木坂46・3期生メンバーとして活躍した久保史緒里（くぼ・しおり／24）が、11月26日・27日に横浜アリーナで開催される「乃木坂46 久保史緒里 卒業コンサート」をもってグループを卒業。卒業コンサート最終公演を前に、ここではデビューから現在までの9年間の歩みを振り返る。【写真】乃木坂46久保史緒里ら3期生、9年前・お披露目時の初々しい姿◆久保史緒里、アイドルとしての歩み久保は2016年9月、